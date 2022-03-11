Тигры в челябинском зоопарке за месяц съедают корову

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

11 марта 2022, 14:39 Анна Семенова

Тиграм дают мясо на косточке. Фото: Челябинский зоопарк

Специалисты рассказали, чем кормят красавцев Лаффи и Матиса.

Посетители челябинского зоопарка всегда подолгу стоят у вольеров тигров. Наблюдать за полосатыми красавцами – одно удовольствие, особенно, если попал на время кормежки.

Самке Лаффи и самцу Матису в сутки выдается по 10 кило сырого мяса на косточке. Вырезку таким животным давать опасно – может проглотить большой кусок и подавиться, а благодаря кости, тигр хорошенько прожевывает пищу, разминает челюсти, а заодно и чистит зубы.

Как правило, тигры получают говядину. Если сложить все выданные кусочки в месяц, то получится целая корова. Но иногда, чтобы разнообразить меню, им приносят кролика или птицу. Например, Матис большой любитель петуха. Также зоологи рассказали, что в рационе хищников обязательно бывает костная мука, субпродукты и проращенная пшеница – все это источники минералов и витаминов.

А раз в неделю полосатые обитатели зоопарка непременно «разгружают» организм, довольствуясь только завтраком из яиц и молока.

