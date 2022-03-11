На Южном Урале отменяются QR-коды в сфере спорта и культуры

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11 марта 2022, 13:10 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

В Челябинской области отменяются QR-коды в сфере спорта и культуры. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Теперь южноуральцам не нужно будет предъявлять QR-код для посещения театров, музеев, концертов, а также просветительских и спортивных мероприятий.

Напомним, что в Челябинской области уже отменены QR-коды для посещения торговых центров, пребывания в пансионатах и санаториях, для входа в парикмахерские, фитнес-центры, бани, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие объекты.

Как ранее писал сайт «Аргументы Недели Челябинск», медики напоминают о важности вакцинации от коронавируса.