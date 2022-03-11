В Челябинской области сохраняется высокая смертность от коронавируса

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11 марта 2022, 09:42 Анна Семенова

Простая прививка защитит от множества проблем. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Врачи напоминают о важности вакцинации.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки положительный тест на ковид получили 1343 человека, из них 91 школьник. За тот же период выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 3883 человека. Несмотря на положительную динамику, число умерших от коронавирусной инфекции остается большим, на вчерашний день не справились с болезнью 20 человек.

Всего на 11 марта в Челябинской области переносят COVID-19 под присмотром врачей 20 974 человека.

Медики напоминают о важности вакцинации.

- Пока одни решают, делать или нет, другие делают прививку, защищая свое здоровье доступным и эффективным способом, - говорит главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Челябинской области Анна Мищенко. Коронавирус – смертельно опасное заболевание, которое несет большие проблемы. Особенно вакцинация важна для людей старше 60 лет, ведь они больше подвержены риску развития осложнений. Вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции позволит избежать не только осложнений, но и смертности.

Привиться в предстоящие выходные можно по адресам:

Челябинск:

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

В субботу, 12 марта:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен с 10:00 - 15:00.

Магнитогорск:

В субботу и воскресенье:

ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.

Златоуст:

В субботу и воскресенье:

"Территория бизнеса" с 10:00 - 18:00.

Кыштым:

В субботу и воскресенье:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Бреды:

В субботу и воскресенье: