Муниципальные депутаты Москвы поддержали решение Президента о проведении спецоперации на Украине

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11 марта 2022, 12:59

Фото: vk.com/mil

Более тысячи муниципальных депутатов Москвы подписали обращение в поддержку президента РФ Владимира Путина и его решения о проведении специальной военной операции в защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба Совета муниципальных образований города.



«Подписи под документом поставили 1 тыс. 128 депутатов муниципальных образований столицы - представителей различных политических партий. Они опубликовали посты со словами поддержки в социальных сетях», - сообщили в пресс-службе.



Как отмечается в обращении, с первых дней событий в Донбассе «мы были на стороне наших братьев в их борьбе за свободу, стремление жить в мире, без нацизма».



«Дальше терпеть уничтожение и убийства русскоязычных граждан, наращивание военной инфраструктуры у порога нашего дома мы не имеем права», - говорится в сообщении пресс-службы Совета муниципальных образований города.



Как подчеркнули московские депутаты, Россия была вынуждена принять меры по денацификации Украины, чтобы защитить братский народ, с которым «нас связывает общая история, культура и вера».



В сегодняшней ситуации необходимо сделать правильный выбор, подчеркивается в обращении.



«Поэтому муниципальные депутаты Москвы полностью поддерживают президента и действия России, которая, несмотря на санкции Запада, продолжает помогать мирным жителям», - говорится в сообщении.



Напомним, Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. По его словам, это решение было принято согласно подписанным с республиками договорам о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.



