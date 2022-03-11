Муниципальные депутаты Москвы поддержали решение Президента о проведении спецоперации на Украине

Более тысячи муниципальных депутатов Москвы подписали обращение в поддержку президента РФ Владимира Путина и его решения о проведении специальной военной операции в защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба Совета муниципальных образований города.
«Подписи под документом поставили 1 тыс. 128 депутатов муниципальных образований столицы - представителей различных политических партий. Они опубликовали посты со словами поддержки в социальных сетях», - сообщили в пресс-службе.
Как отмечается в обращении, с первых дней событий в Донбассе «мы были на стороне наших братьев в их борьбе за свободу, стремление жить в мире, без нацизма».
«Дальше терпеть уничтожение и убийства русскоязычных граждан, наращивание военной инфраструктуры у порога нашего дома мы не имеем права», - говорится в сообщении пресс-службы Совета муниципальных образований города.
Как подчеркнули московские депутаты, Россия была вынуждена принять меры по денацификации Украины, чтобы защитить братский народ, с которым «нас связывает общая история, культура и вера».
В сегодняшней ситуации необходимо сделать правильный выбор, подчеркивается в обращении.
«Поэтому муниципальные депутаты Москвы полностью поддерживают президента и действия России, которая, несмотря на санкции Запада, продолжает помогать мирным жителям», - говорится в сообщении.
Напомним, Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. По его словам, это решение было принято согласно подписанным с республиками договорам о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Потанин призвал осторожно подходить к конфискации объявивших об уходе из России западных компаний: это вернет РФ в 1917 год
Глава МВФ Кристалина Георгиева: не буду спекулировать, дефолт в России более не является невероятным событием
Минобороны РФ: украинские националисты отбирают предназначенные для эвакуации беженцев школьные автобусы
- #ЗАУГЛОМ Зачем Америка скупает русский обогащенный уран
- 15:41 По заявлению жителей Феодосии возбуждено дело против человека, сделавшего на заборах надписи против спецоперации
- 15:24 СК возбудил дело о призывах к насилию и убийствам в отношении граждан РФ из-за действий сотрудников Meta
- 15:13 Генпрокуратура РФ направила заявление в суд о признании Meta экстремистской организацией
- 14:16 Сенатор Святенко: Москва развивает региональные меры поддержки семей с детьми