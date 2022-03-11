Футболист «Спартака» Квинси Промес подозревается в торговле наркотиками

По данным De Telegraaf, футболист московского «Спартака» Квинси Промес подозревается в торговле наркотиками, отмывании денег и участии в преступной организации.
Следствие утверждает, что Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4000 кг. Партия наркотиков была обнаружена в бельгийском Антверпене в апреле 2020 года. Она оценивается в 120 млн евро.
Сообщается, что по этому делу арестованы уже несколько человек. Промеса пока арестовать не могут, поскольку в настоящее время он выступает за «Спартак» и находится в Москве.
Ранее стало известно, что Квинси Промеса обвинят в преднамеренном покушении на убийство после публикации записей его телефонных разговоров с отцом. В ходе разговора он сообщил, что готов убить двоюродного брата.
Напомним, что в конце 2020 года двоюродный брат игрока «Спартака» обвинил его в нанесении ножевых ранений. По его словам, они поссорились на вечеринке, а затем, по свидетельствам очевидцев, Квинси ударил родственника ножом. Известно, что пострадавший получил травму колена.
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