Футболист «Спартака» Квинси Промес подозревается в торговле наркотиками

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11 марта 2022, 12:33

Квинси Промес, фото: spartak.com

По данным De Telegraaf, футболист московского «Спартака» Квинси Промес подозревается в торговле наркотиками, отмывании денег и участии в преступной организации.



Следствие утверждает, что Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4000 кг. Партия наркотиков была обнаружена в бельгийском Антверпене в апреле 2020 года. Она оценивается в 120 млн евро.



Сообщается, что по этому делу арестованы уже несколько человек. Промеса пока арестовать не могут, поскольку в настоящее время он выступает за «Спартак» и находится в Москве.



Ранее стало известно, что Квинси Промеса обвинят в преднамеренном покушении на убийство после публикации записей его телефонных разговоров с отцом. В ходе разговора он сообщил, что готов убить двоюродного брата.



Напомним, что в конце 2020 года двоюродный брат игрока «Спартака» обвинил его в нанесении ножевых ранений. По его словам, они поссорились на вечеринке, а затем, по свидетельствам очевидцев, Квинси ударил родственника ножом. Известно, что пострадавший получил травму колена.



