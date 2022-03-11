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Источник ТАСС сообщил, что Владимир Жириновский выведен из состояния медикаментозной комы и уже «получает документы»

, 11:48 Источник: ТАСС

Источник ТАСС сообщил, что Владимир Жириновский выведен из состояния медикаментозной комы и уже «получает документы»
Владимир Жириновский, Yevgeny Philippov/globallook.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в сознании, он выведен из медикаментозной комы, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на источник.

«Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы», - приводит агентство слова источника.

О госпитализации Владимира Жириновского в ЦКБ стало известно 9 февраля. По первоначальной информации, у него был диагностирован коронавирус, несмотря на восьмикратную вакцинацию от COVID-19.

Позднее СМИ сообщали об отрицательной динамике в состоянии политика, болезни мозга и отеке легких. Он был подключен к аппарату ИВЛ и введен в медикаментозную кому. 

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