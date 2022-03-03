Жириновского ввели в медикаментозный сон

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3 марта 2022, 22:13 Источник: teleprogramma.pro

Владимир Жириновский , сайт Госдумы РФ

У заболевшего новой коронавирусной инфекцией лидера ЛДПР Владимира Жириновского наблюдается отрицательная динамика. Об этом в четверг, 3 марта, со ссылкой на Телеграм-канал «112» сообщает портал teleprogramma.pro.

«Врачи фиксируют отрицательную динамику. Лидеру ЛДПР до сих пор тяжело дышать, он постоянно находится на аппарате ИВЛ»,- говорится в источнике.

Отмечается, что Жириновского ввели медикаментозную кому. У депутата фиксируется сильное поражение и отек легких.

Ранее в партии ЛДПР отказалась комментировать информацию о тяжелом состоянии Жириновского и о том, что политик до сих пор находится на ИВЛ.

При этом 22 февраля лежавший в одной больнице с Жириновским с признаками ОРВИ лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что депутат поправляется.