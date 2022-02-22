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Зюганов на встрече с однопартийцами рассказал о самочувствии Жириновского

, 11:11 Источник: РИА Новости

Зюганов на встрече с однопартийцами рассказал о самочувствии Жириновского
Геннадий Зюганов, фото: /vk.com/gennadiy_zyuganov

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во вторник проводит заседание фракции и рассказал своим однопартийцам о самочувствии лидера ЛДПР Владимира Жириновского.  Зюганов ранее был госпитализирован с признаками ОРВИ. Владимир Жириновский заразился коронавирусной инфекцией. Его тоже госпитализировали.

Лидер ЛДПР находится в ЦКБ. Врачи рассказывали, что у Владимира Вольфовича поражение легких, и медики проводят курс лечения.

В КПРФ уточняли, что Зюганов проходит профилактическое обследование. Вчера СМИ писали, что Геннадий Андреевич 22 февраля появится в Госдуме. Зюганов на заседании фракции КПРФ рассказал, что Жириновский поправляется.

Сам Жириновский признавался, что прививался от коронавируса восемь раз. 

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