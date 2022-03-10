Аксёнов считает, что большинство торговых точек Крыма необоснованно завышают цены​

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10 марта 2022, 23:22 Источник: Аргументы недели-Крым

Глава региона заявил, что до 70% предприятий торговли необоснованно завышают стоимость продуктов питания.

По мнению Сергея АКСЕНОВА, исправить ситуацию можно мониторингом цен и контролем за их соблюдением.

При этом глава Крыма подверг критике заявления чиновников об отсутствии массового повышения цен. «Это ложь», - заявил он, заявив: «По моим данным, на сегодняшний день до 70% предприятий торговли, особенно несетевой розницы, необоснованно завышают цены на продукты питания».

«Ждем решения Правительства и Госдумы по регулированию цен», - озвучил план крымский губернатор и призвал жителей региона сохранять выдержку и спокойствие.