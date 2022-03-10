В Черноголовку привезли мышей из США для опытов

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10 марта 2022, 21:49

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В Институт физиологически активных веществ Российской академии наук, который находится в Черноголовке, привезли 60 мышей из США. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства Московской области отмечается, что мышей привезли для проведения опытов. Сами животные сейчас находятся на карантине. Глава ведомства Сергей Воскресенский рассказал, что мышей будут содержать в индивидуальной вентилируемой клетке с измерением температуры каждый день.

Институт ориентирован в своих исследованиях в основном на работы в области медицинской химии. Структура Института предоставляет проводить комплексные исследования, которые включают компьютерное моделирование рецепторов человека и предсказание на этой основе структур с заданным типом активности.