Россия никогда не начинала войны, она их заканчивала

Аргументы Недели → Общество 13+

10 марта 2022, 13:37

Ненависть коллективного Запада к России имеет генетический характер. На уровне биологии и ДНК‑генеалогии доказано, что западенцы с самого первого упоминания о человеке были жестокими бездушными завоевателями и агрессорами. Но при этом они всегда получали по морде от славян, но история за 10 тысяч лет ничему их не научила.



Как считает советско-американский биохимик, доктор химических наук Анатолий Клёсов, больше половины населения Западной и Центральной Европы – это гаплогруппа R1b. Восточная Европа, славяне, – это больше чем наполовину R1a. Это братские гаплогруппы. Они образовались в Южной Сибири, где-то в Алтайском регионе путём мутаций в их ДНК. Разница между ними – 4–5 тысяч лет. Природа играет в совершенно безжалостную рулетку. Представьте, родился мальчик, у которого проскочила мутация R1a. Но он заболел и умер или его волки съели. И всё. Нет никаких будущих славян гаплогруппы R1a. Но он выжил и дал потомство, которое унаследовало от него и понесло в мир эту необратимую мутацию. И всё это огромное нынешнее племя носителей мутации R1a численностью в полмиллиарда человек – все потомки этого мальчика, родня между собой. Это племя образовалось 24 тысячи лет назад. А племя R1b подобным же образом образовалось 19 тысяч лет назад.



Эти племена пошли на запад. Никто не знает причин, почему они ушли оттуда и почему пошли именно сюда. Обе эти группы прошли гигантское расстояние, тысячи и тысячи километров. В пути они были примерно 15 тысяч лет. И шли они хоть и в одном направлении, но раздельно. И проходили, видимо, разными путями. За это время у них сложились абсолютно разные мировоззрение, ментальность, отношение старших к младшим и наоборот, религиозные принципы и обряды и прочее. И вот они пришли в Европу.



Первыми пришли племена R1a, прижились. А следом, через несколько тысяч лет, прибыли представители R1b. Кочевники-скотоводы со своей культурой. И устроили форменный геноцид в Европе. Это мы видим по захоронениям. Было выбито практически всё или почти всё коренное население Европы. Те, кого называют автохтонами. Немногие уцелевшие метнулись в разные стороны. Они спасались на периферии Европы. Какая-то группа бежала на Британские острова, какая-то – в Скандинавию, какая-то – в Малую Азию, на Балканы. Племена группы R1a были вытеснены на Русскую равнину. Наши прямые предки пришли на русскую равнину 5 тысяч лет назад. А племена группы R1b остались в Европе и никуда не уходили. Сейчас 60% жителей Западной и Центральной Европы – это потомки тех завоевателей-убийц, устроивших геноцид, который продолжался минимум 500 лет.



Это столкновение цивилизаций. Причём резкая граница между этими гаплогруппами так и сохранилась. И держится уже 5 тысяч лет. На Русской равнине гаплогруппа R1b составляет всего 5%. Такая же картина с представителями R1a в Центральной и Западной Европе – 4–5%. Представителей других групп и там и там – на уровне 10–15%. Есть некоторые естественные перемешивания, но «ядро» остаётся тем же с древних времён. Граница идёт от Адриатики, оставляя Югославию с нашей, восточной, стороны. Дальше вверх – к Балтике, рассекает нынешнюю Австрию, где сейчас R1a целых 19%, нигде в Западной Европе такого нет. Дальше граница рассекает пополам Германию. Когда смотришь на карту, то поражаешься, насколько были мудры вожди, которые делили Германию. Либо у них была невероятная интуиция. После раздела в Восточной Германии оказались в основном представители гаплогруппы R1a, а в Западной Германии – R1b. И потом граница упирается в Балтику.



Племена R1b и их сателлиты часто совершали набеги на восточную сторону, где жили племена R1a. Это их любимое занятие от древних времён Толлензе до Карла XII, Наполеона и Гитлера. Наши не начинали войны, а заканчивали их.



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