За сутки в России выявили 51 231 новый случай заражения COVID-19

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10 марта 2022, 11:10

анализы, Marcus Brandt/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 51 231 новый случай заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в четверг, 10 марта, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В оперштабе сообщили, что за прошедшие 24 часа количество госпитализаций на территории страны составило 9 401, что на 207,8% больше, чем днем ране, когда число доставленных в больницы в России граждан составило 3 054 человека.

Уточняется, что за минувшие сутки в РФ 148 634 человека выздоровели от COVID-19 – это на 60,3% больше, чем вчера.