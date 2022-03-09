Дельтакрон начинает распространяться по Европе

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9 марта 2022, 23:41 Александр Крохмаль, Журналист

Пока весь мир обсуждает ситуацию с Украиной, коронавирус никуда не уходит. В СМИ уже практически не упоминаются «ковидные» сводки. А ведь ещё недавно количество заражённых коронавирусом во всём мире в буквальном смысле зашкаливало. Но вирус далеко не ушёл и даже не «залёг на дно».

Эпидемиологическая обстановка в мире по-прежнему тяжёлая. Обеспокоенность учёных вызывает новая мутировавшая форма «ковида» под названием Дельтакрон. Она представляет собой гибридный штамм индийской «дельты» и африканского «омикрона». Впервые была выявлена учёными на территории Республики Кипр. Некоторые аналитики до сих пор полагают, что она может представлять серьёзную опасность. На встрече 7 марта эксперты из ВОЗ уже обсудили эту тематику.



Сейчас Дельтакрон уже распространяется по Европе. Представители ВОЗ выявили его в пределах Франции, Нидерланд и Дании. Официальный представитель организации Мария ван Керкхове сообщила, что на данный момент уровень заражений отмечается, как «очень низкий». В то же время гендиректор ВОЗ сообщил, что пандемия ещё очень далека от завершения. От коронавируса продолжают погибать люди. В особой опасности находятся страны с низким уровнем жизни. Если Дельтакрон разовьётся и мутирует в более опасную форму «ковида», мир может ждать новая волна коронавируса, новые локдауны и ограничения. В таком случае вакцинным предприятиям предстоит работать снова над созданием очередных препаратов.

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