В Госдуме хотят освободить многодетные семьи от оплаты ЖКУ

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10 марта 2022, 10:25

Рубли, ALEXEY BYCHKOV/ Global Look Press

Многодетные семьи России должны получать от государства субсидии в размере 100% оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Уточним, что таковыми считаются семье с тремя и более детьми. Эта инициатива попала в комплекс мер по поддержке граждан и бизнеса, предложенных членам комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Об идее в четверг, 10 марта, рассказала зампредседателя комитета Светлана Разворотнева.

Разработанные предложения были направлены в Министерство строительства, также в скором времени, как отметила депутат, их планируют представить и в правительстве. В числе инициатив по поддержке значится и субсидирование 70% платы за ЖКУ людям старше 65 лет.

Парламентарии рассматривают возможность субсидий на оплату ЖКУ для семей, где есть безработные, а размер пени отвязать от ключевой ставки Центробанка для граждан и УК.

Кроме того, предлагается предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, в которых есть безработные, и отвязать размер пени от ключевой ставки ЦБ для граждан и УК. Планируют также отменить комиссию банков при оплате ЖКУ гражданами, ограничив ее до 0,1% для УК. На срок ухудшения экономической ситуации в стране предусмотреть отсрочку по уплате налогов для организаций ЖКХ и снижение самих сборов.

Ранее стало известно, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в письме на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной предложил повысить лимит на снятие валюты вкладчикам с детьми.