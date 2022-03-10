Более 213 тысяч человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины

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10 марта 2022, 09:13 Источник: ТАСС

эвакуация, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На территорию России из Донбасса и с Украины прибыли более 213 тысяч человек. Согласно последней информации сотрудников силовых структур, более 185 тысяч из них являются жителями ДНР и ЛНР.

Уточняется, что около 28 тысяч человек – граждан Российской Федерации, Украины и других стран – эвакуировались с украинской территории через пункты пропуска, расположенные в Белгородской, Брянской, Курской областей, а также в Республике Крым.

Подчеркивается, что вышеуказанные данные актуальны по состоянию на утро четверга, 10 марта.