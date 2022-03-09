Латвийские СМИ: актер Мартыньш Вилсонс отказался от карьеры в России

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9 марта 2022, 23:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети, Мартиньш Вилсонс

Ситуация на Украине, несомненно, затронула и латышских представителей шоу-бизнеса: понятно, что творческие люди весьма эмоциональны и категоричны.



Латышский актер Мартыньш Вилсонс эмоционально повздорил со своим агентом Анной, которая помогала находить роли для латышского актера в России. Виной всему – ситуация на Украине: киноагент Анна обвинила Запад в сложившийся ситуации на Украине.



Мартыньш Вилсонс был возмущен подобными словами и заявил:



«Я прошу вас! Вычеркните меня из вашего агентства навсегда! Я не могу работать с людьми, которые поддерживают подобное! К счастью, не все русские люди так убеждены, как вы?»