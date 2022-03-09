Песков: Путину докладывали о том, что участие срочников в спецоперации на территории Украины исключено

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9 марта 2022, 18:49 Источник: "Интерфакс"

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/globallook.com

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова президенту РФ докладывали о том, что участие военнослужащих срочной службы в военной спецоперации на территории Украины исключено. Выяснением причин того, как срочники оказались в Украине, займется Главная военная прокуратура.

«До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», - заявил Песков в среду.

По его словам, после того как обнаружились факты участия срочников в спецоперации, по требованию Путина в Главную военную прокуратуру «направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания».

Ранее в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Конашенков заявил о фактах участия военнослужащих срочной службы в спецоперации на территории Украины. Он также сообщил, что некоторые из них захвачены украинскими военными.