Минобороны подтвердило факты участия военнослужащих срочной службы в спецоперации в Украине

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9 марта 2022, 17:34 Источник: "Интерфакс"

Призывники, MOD Russia/globallook.com

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Конашенков на брифинге в пятницу подтвердил факты участия срочников в спецоперации российских войск в Украине.

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России»,- заявил Конашенков.

Однако, по его словам, ряд срочников оказались в плену.

«На одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены»,- сообщил Конашенков.

Генерал заверил, что предпринимаются «исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих».

8 Марта президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении российским женщинам сказал, что «в боевых действиях [в Украине] не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу».