Глава ДНР подписал указ об обеспечении сирот всем необходимым до 23 лет

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9 марта 2022, 16:29

Дети ДНР, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

В Донецкой Народной Республике учредили обязательство перед детьми-сиротами, которые остались без попечения родителей и родственников. Республика будет до 23 лёт обеспечивать их всем необходимым. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин в среду, 9 марта.

В документе указывается, что дети и молодые люди, получающие среднее и профессиональное образование, будут получать содействие в обеспечении всем необходимым за государственный счет. В обеспечение входят жилье, питание, обувь, одежда, средства личной гигиены. Помимо этого, сироты будут иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте и получать денежное пособие.

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