Российское государство впервые за 100 лет берёт традиционные духовно-нравственные ценности народа под свою защиту

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9 марта 2022, 10:22 Источник: Независимая газета

Сегодня мы обсуждаем непростую политическую ситуацию, которая сложилась вокруг проекта указа Президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».



Природа данного указа вытекает из положений «Стратегии национальной безопасности», утвержденной Президентом России летом 2021 года. Напомню, что защита традиционных ценностей обозначена в «Стратегии» как одна из задач национальной безопасности. «Стратегия» вводит понятие культурного суверенитета и ставит его в один ряд с политическим суверенитетом, военным, продовольственным, научным и т.д.



«Стратегия национальной безопасности» по политической значимости является вторым документом после Конституции Российской Федерации. Если изменения в Конституцию вносятся раз в 30-40 лет, то «Стратегия национальной безопасности» обновляется каждые 6 лет. «Стратегия национальной безопасности» является важнейшим смысловым, идеологическим документом, который описывает мировоззренческое состояние общества на данный момент и обозначает те проблемы, которые предстоит решить обществу и государству.



Интеллектуальное содержание «Стратегии» теснейшим образом связано с понятием российской идентичности. Идентичность отвечает на вопрос: какие мы? Где наши корни? Каковы наши традиции? Каким образом мы передаем эти традиции от поколения к поколению? Описание идентичности – это научно-историческое описание нашего общества.



Идентичность тесно связана с идеологией. Но если идентичность отвечает на вопрос: какие мы?, то идеология отвечает на вопрос: куда мы движемся, какова наша цель?



«Стратегия национальной безопасности» обозначает цели, которые стоят перед государством и ставит задачи, которые должна решать исполнительная власть. Задачи, поставленные в «Стратегии», обязательны к исполнению.



«Стратегия» является базовым документом, для реализации которого необходимо разработать механизм реализации. Проект указа Президента о сохранении традиционных ценностей является именно таким механизмом. Он определяет государственную политику по защите традиционных ценностей и противостояние деструктивной идеологии Запада.



Указ предусматривает конкретные механизмы и инструменты для сохранения традиционных ценностей. Среди них отмечу общественный контроль с привлечением институтов гражданского общества. Понятие гражданского общества искусственно привязано к либеральному меньшинству, которое приватизировало это понятие. На самом деле гражданское общество – это общество граждан Российской Федерации, это все мы с вами, это большое гражданское общество.



Проект указа дает возможность большому гражданскому обществу, т.е. народу контролировать работу государственных органов по сохранению традиционных ценностей и их передаче следующему поколению. Чтобы этот контроль не был субъективным, предлагается создать систему оценки с помощью научных исследований, социологических опросов, специальных мониторингов и проч.



Фактически проект указа лишает либеральное меньшинство на оценку добра и зла и передает это право народному большинству.



В условиях проведения специальной операции и ожесточенной культурной, ценностной и информационной борьбы мы убедились, насколько своевременным было предложение обсудить и принять этот указ. Однако ряд статусных деятелей российской культуры торпедировали обсуждение данного Указа и фактически пролоббировали отказ от его принятия. Они начали говорить о том, что данный указ якобы вводит цензуру.



Зададимся вопросом: что такое цензура? Если кто-то утверждает, что в мире есть место, где цензура отсутствует – это ложь. Цензура есть всегда, поскольку всегда есть границы допустимых высказываний. В любом обществе есть слова и понятия, которые не допускаются в публичное пространство, поскольку они вредят нравственному здоровью народа.



Нравственное здоровье так же важно, как и физическое. Поэтому мы вправе защищать не только физическое существование человека, но и нравственное.



Борьба за цензуру или против цензуры – это всегда борьба за информацию. Это очень серьезная борьба, потому что в конечном счете это – борьба за то, кому быть арбитром. Подлинная цензура – это право определять, что есть добро и что есть зло. Проект указа отдает это право большинству, отдает это право народу. Именно здесь и находится точка конфликта. В настоящее время опять победило меньшинство.



Блокировка работы над проектом Указа по защите традиционных ценностей явилась ни чем иным как прямым и открытым вызовом Совет безопасности России. Это прямая борьба с теми задачами, которые сформулировал Совбез.



Главный смысл проекта Указа заключается в том, что российское государство впервые за последние 100 лет говорит о том, что берет традиционные духовно-нравственные ценности народа под свою защиту.



В нынешней напряженной и нестабильной геополитической обстановке сохранение традиционных ценностей является стратегическим ресурсом Российской Федерации. Этот ресурс не только консолидирует российское общество, но и укрепляет позиции России, как на внутреннем, так и на внешнеполитическом контуре.



Учитывая это, нам необходимо обратиться к Верховному Главнокомандующему и Президенту России В.В. Путину с просьбой возобновить обсуждение проекта Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и в кратчайшие сроки подписать его.



Традиционная российская духовно-нравственная составляющая станет залогом победы. Её отсутствие – залогом поражения.

Александр Щипков,

политический философ, первый проректор Российского православного университета



