Кадыров назвал очень позитивной новость об уходе «Макдоналдса» из России

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9 марта 2022, 16:27 Источник: Telegram

Фото с сайта kremlin.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, считает, что уход с российского рынка зарубежных фастфудов и популярных брендов продуктов питания очень полезен для экономики РФ, поскольку открывает большие возможности для бизнеса.

«Макдоналдс», «Кока-Кола», «Пепси-Кола» объявили, что в рамках санкций против России уходят из нашей страны. Послушайте, а ведь с каждым днем новости все лучше и позитивнее! Наконец, отечественные производители вздохнут свободно. Они так долго и с нетерпением ждали этого дня. Уходит в прошлое доминирование на рынке американского разрушающего организм пойла и полуфабрикатов от «Макдоналдс» для желающих страдать ожирением», - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он считает, что теперь «наших товаров будет больше на прилавках», для бизнеса откроется «больше возможностей», а прибыль останется в стране.

«Если западные страны рассчитывают, что своими санкциями обрушат экономику и оставят голодной такую мощную державу, как Россия, занимающую по территории 1/8 часть земной суши, то очень глубоко ошибаются. Мы не только себя, но и весь мир прокормить сможем, если понадобится», - заявил Кадыров.

Компания McDonald's объявила о приостановке с 14 марта работы 850 ресторанов быстрого питания своей сети в России.