Компания Discovery с 9 марта прекращает вещание 15 своих каналов на территории России

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9 марта 2022, 16:04 Источник: ТАСС

Discovery, логотип, Igor Golovniov/globallook.com

С 9 марта американская компания Discovery приостанавливает вещание в России своих каналов, сообщило в среду Reuters.

Агентство приводит заявление компании, в котором, в частности говорится: «Discovery приняла решение приостановить вещание своих телеканалов и работу сервисов в России».

Сообщается, что всего на территории России будет отключено около 15 каналов.

Discovery — американская медиакомпания, владеющая 19 каналами, в том числе Eurosport.

После начала 24 февраля военной спецоперации России в Украине и вызванных этим масштабных санкций, зарубежные компании стали массово уходить с российского рынка.