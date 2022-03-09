Компания Discovery с 9 марта прекращает вещание 15 своих каналов на территории России

С 9 марта американская компания Discovery приостанавливает вещание в России своих каналов, сообщило в среду Reuters.
Агентство приводит заявление компании, в котором, в частности говорится: «Discovery приняла решение приостановить вещание своих телеканалов и работу сервисов в России».
Сообщается, что всего на территории России будет отключено около 15 каналов.
Discovery — американская медиакомпания, владеющая 19 каналами, в том числе Eurosport.
После начала 24 февраля военной спецоперации России в Украине и вызванных этим масштабных санкций, зарубежные компании стали массово уходить с российского рынка.