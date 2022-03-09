Песков выразил надежду, что уход западных компаний не лишит работы миллионы россиян

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9 марта 2022, 14:25 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в среду, 9 марта, ответил на вопрос представителей СМИ о возможной безработице в России после ухода западных компаний из страны.

"Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше", – подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистами и подтвердил, что западные компании уходят с российского рынка.

Отвечая на вопрос о мерах, которые предполагается принимать в этой связи, пресс-секретарь Владимира Путина уточнил: "Правительство этим занимается".