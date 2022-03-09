Терапевт Романенко порекомендовала сформировать запас лекарственных препаратов

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9 марта 2022, 08:32 Источник: Радио Sputnik

таблетки, pixabay.com

Терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, запасы каких препаратов стоит иметь в домашней аптечке на фоне того, что лекарства могут оказаться в числе товаров, подорожавших из-за санкций.

Татьяна Романенко подчеркнула, что в первую очередь дома необходимо иметь запас препаратов, которые человек постоянно принимает для лечения хронических заболеваний. Терапевт в беседе с Радио Sputnik отметила, что в весеннее время стоит подумать о приобретении противоаллергических препаратов.

Врач также порекомендовала приобрести на два-четыре месяца вперед базовые лекарства, однако призвала обращать внимание на сроки годности.