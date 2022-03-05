Лекарств достаточно, но они могут подорожать

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5 марта 2022, 11:59

Российская система здравоохранения имеет запас препаратов для различных категорий пациентов, которого может хватить от нескольких месяцев до года. В перспективе цена на лекарства неизбежно увеличится.



В Минздраве России сообщили о законтрактованности препаратов для льготников на 85% на текущий год. У правительства и фармакологических компаний остаётся запас времени, чтобы наладить логистические цепочки с новыми поставщиками на фоне западных санкций.



Большая часть иностранных препаратов ввозится в Россию железнодорожным и автомобильным транспортом. На авиадоставку приходится только десятая часть товаров. Сейчас многие западные производители ищут новые рынки сбыта из-за отказа сотрудничать с российскими компаниями. В Ассоциации российских фармпроизводителей полагают, что со временем ситуация нормализуется. Иностранные фармацевтические субстанции в основном производятся в Индии и Китае. Поставки из этих стран не останавливались. Но из-за девальвации рубля их цена так же изменится.



Со стороны населения наблюдается ажиотажный спрос на лекарства. Несмотря на усиленную работу фармацевтических организаций, некоторых позиций препаратов в российских аптеках периодически не хватает.



