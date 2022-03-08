Министр труда Котяков сообщил, что выплаты на детей от 8 до 16 лет составят от 6 до 12 тысяч рублей

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8 марта 2022, 14:26 Источник: ТАСС

Антон Котяков, Federation Council of Russia/globallook.com

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков разъяснил, какими будут выплаты для семей с невысоким доходом, имеющих детей от 8 до 16 лет. Новые выплаты проанонсировал во вторник Владимир Путин, поздравляя российских женщин с 8 Марта.

По словам министра, размер пособия составит 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в регионе. «Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тыс. рублей», - сказал Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

Выплаты смогут получить родители более чем пяти миллионов детей.

«Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а заявления принимаются с 1 мая, то есть семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае, то пособия придут сразу за два месяца - за апрель и за май», - пояснил Котяков.