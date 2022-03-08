Путин объявил о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами

Аргументы Недели → Общество 13+

8 марта 2022, 07:35 Источник: Сайт Кремля

Фото: pixabay.com

В своем поздравлении российских женщин с праздником 8 Марта президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей с невысокими доходами, которые начнут действовать уже с 1 апреля.

Президент заявил, что поддержка семьи – это безусловный приоритет государства. Он напомнил, что в России предусмотрены ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до 7 лет. Помощь получают и родители, которые в одиночку воспитывают детей до достижения ими 16-летнего возраста.

«Считаю, что мы должны принять новое решение, – установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», - сказал Путин.

Информации о сумме выплат и о том, какие доходы будут считаться «невысокими», пока нет.