Путин: в боевых действиях в Украине не будут участвовать срочники, призыва резервистов из запаса проводиться не будет

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8 марта 2022, 07:13 Источник: Сайт Кремля

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в связи с праздником 8 Марта. В нем он обратился в том числе к женщинам, чьи сыновья, мужья, братья «защищают Россию в ходе специальной военной операции» и пообещал, что призыва резервистов в связи с операцией производиться не будет.

«Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса», - сказал Путин.

Он добавил, что поставленные задачи «решают только профессиональные военные» и напомнил слова «великой женщины» Екатерины Второй.

«Она не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской. Вот эти строки: «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни». И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда», - заявил Владимир Путин.