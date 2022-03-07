Россия под санкциями. Чем ответим миру? Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

7 марта 2022, 11:00 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Главные новости прошедшей недели – в обзоре «АН».



Не успел рассеяться дым после первых локальных побед российской армии в ходе спецоперации на Украине, как в России был создан Оперативный штаб по борьбе с последствиями экономических санкций. Отметим, что пользователи интернета с легкой руки уже прозвали нахлынувшие на нашу страну ограничения «царь-санкциями». Этой тлетворной заразе «загнивающего» Запада и некоторых стран остального мира поручено противостоять премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В помощники ему были определены первый вице-премьер России Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом событии нам великодушно сообщил ТАСС. Бьем челом земной поклон нашим коллегам, поскольку без отсылок на публикации государственных СМИ в настоящее время обойтись становится все сложнее. Правда, касается это пока только подробностей проведения спецоперации российских ВС на Украине. Информация, взятая из собственных источников, в этом случае может быть объявлена фейковой.



Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и призывы к антироссийским санкциям. Теперь, если распространение фейков о ВС России приведет к тяжким последствиям, это будет грозить лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.



Мощным санкционным потоком на прошлой неделе «проехались» по России автоконцерны. Приостановлены производство и поставки многих марок автомобилей. Антироссийские санкции поддержали Volkswagen Group (Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini), альянс Jaguar Land Rover, Honda, BMW, Mercedes-Benz, Suzuki, Nissan, Ford, Toyota, Porsche.



Возникает вопрос: как россиянам в будущем обслуживать и ремонтировать уже подержанные автомобили, если санкции окажутся длительными?



При большом и упорном желании такие санкции россиянам можно пережить, пересев на доступный и в меру экологичный транспорт. Выйти из положения гражданину РФ можно будет, к примеру, научившись скакать на лошади. В Сети присутствует информация, что «взрослая выезженная, но беспородная лошадь» стоит 70-100 тысяч рублей. Согласитесь, это намного дешевле покупки автомобиля. Лошадей можно так же спокойно размещать у своих домов, привязав к ближайшему большому дереву. Главным минусом в этой ситуации может стать их громкое ржание под окнами. Ну и зимой, в связи с морозами, с ними тоже нужно будет придумывать что-то особенное. Да и вставать на работу по утрам придется пораньше, поскольку средняя скорость обычной лошади составляет всего 15-18 км в час. Интересно, что по данным спецслужб Южной Кореи, подобным образом вождь КНДР Ким Чен Ын существенно сбросил свой лишний вес. Правда, скачет он на быстрых породистых лошадях, а это выходит дороже.



Тем временем стало известно, что приостановил работу даже российский АвтоВАЗ. Произошло это из-за дефицита электронных компонентов немецкой компании Bosch. Сообщалось, что вынужденный простой продлится пять дней. Но в этой истории важно отметить зависимость АвтоВАЗа от импортных комплектующих.



Многие эксперты заявляют, что отсутствие полноценного авторынка в России вполне себе сможет восполнить Китай. При этом, как всегда, нам придется еще немного подождать.



Майкрософт приостановил продажи своей продукции и предоставление услуг в России. Многие комментаторы в соцсетях, реагируя на эту новость, с удовлетворением сошлись во мнении, что большинство россиян и так пользуются пиратскими версиями Windows, а потому гражданам нашей великой державы ничего не грозит… Позже в СМИ появилась информация, что в Минцифре РФ на полном серьёзе приступили к проработке вопроса о легализации пиратских компьютерных программ. По мнению экспертов, использование копий позволит российскому рынку некоторое время не прибегать к поиску и созданию аналогов программного обеспечения.



С продовольствием у нас, как оказалось, все тоже непросто.



Россельхознадзор с пятого марта отменил ограничения на ввоз в Россию овощей из девяти стран. Теперь картофель к нам может приехать из Египта, томаты - из Армении и Азербайджана, помидоры и перец - из Белоруссии, Туркмении, Казахстана, Узбекистана и Киргизии, а также томаты, перец, баклажаны и кабачки - из Турции.



Кроме того, с 19-ти белорусских предприятий разрешено отправлять в Россию молоко, масло, курицу, говядину, свинину и яйца.



Все это только небольшая часть последствий, связанных с экономическими санкциями. Насколько тяжелым будет наступающий кризис, мы сами сможем почувствовать уже довольно скоро. Некоторые экономисты утверждают, что дефолт 1998 года россияне будут вспоминать как сказку. Остается верить лишь в лучшее, ведь в краткосрочной перспективе мы ничего уже исправить не сможем. У политической элиты страны и власть предержащих были десятки лет на то, чтобы избежать возможных серьёзных последствий. Увы, похоже, этого не произошло…



Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров объявил джихад.



«У нас приказ, у нас джихад!!!», - заявил он в своем Telegram-канале, обращаясь к «шайтанам из националистических батальонов» Украины.



