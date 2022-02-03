Причиной похудения Ким Чен Ына может быть его любовь к лошадям

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3 февраля 2022, 10:50 Источник: rg.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В первые годы правления лидер Северной Кореи Ким Чен Ын исправно набирал лишние килограммы. По некоторым оценкам, вес главы государства составлял около 140 кг. Затем ему удалось свой вес довольно стремительно сбросить. Многие при этом думали, что лидер КНДР перенес серьёзную болезнь. Тем временем спецслужбы Южной Кореи пришли к выводу, что причиной его резкого избавления от лишнего веса стали лошади, на которых Ким Чен Ын скакал.



Эксперты проанализировали спутниковые снимки. Оказалось, что с весны 2020 года специальный личный железнодорожный состав Ким Чен Ына долго находился в районе его дачи на восточном побережье. В то же время взлетно-посадочную полосу, которая была в комплексе резиденции вождя северных корейцев, переоборудовали под дороги для скачек. Похоже, что Ким стал увлекаться конным спортом. Причем ранее КНДР закупила у России знаменитых орловских рысаков.



На центральном телевидении КНДР недавно появилась передача «2021 - год великих побед», в которой сообщается о главных достижениях вождя Северной Кореи в прошедшем году. На видео Ким Чен Ын быстро скачет на белой лошади. Есть моменты, где он скачет в одиночку, а также в окружении жены Ли Соль Чжу, младшей сестры Ким Ё Чжон и ведущих партийных лидеров. Ранее появлялись фотографии с Кимом и его приближенными на лошадях.



Стоит отметить, что дед нынешнего лидера КНДР Ким Ир Сен в свое время изображался скачущим на белой лошади. Внук во многом копирует деда, а увлечение конным спортом могло благополучно отразиться на его фигуре.





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