Правительство Украины приостановило экспорт мяса, гречки, сахара и соли

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7 марта 2022, 07:51 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Правительство Украины приостановило экспорт некоторых продуктов, среди которых мяса, гречка, сахар и соль.

На некоторые категории товаров вводится лицензирование. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Украины.

Так для вывоза на продажу подсолнечного масла, кукурузы, куриного мяса и яиц необходимо получать разрешение Министерства экономики. Согласно постановлению, нулевая квота вводится для крупного рогатого скота и его замороженной говядины, ржи, овса, гречки, проса, сахара и соли.

Согласно документу, также лицензию ведомства потребуется получать для экспорта пшеницы, кукурузы, куриного мяса и яиц, подсолнечного масла и меслина,- сообщает URA.RU.

Ограничения приняты в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. Военную специальную операцию по защите ДНР и ЛНР по просьбе руководителей республик Донбасса 24 февраля объявил Владимир Путин.