Путин сообщил, что приостановка спецоперации на Украине возможна только в случае прекращения Киевом боев

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6 марта 2022, 15:01

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приостановка специальной военной операции по защите жителей Донбасса возможна только в случае прекращения Киевом боев.

«Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России»,- передаёт пресс-служба Кремля.

В России надеются, что во время планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии.

Ранее Путин рассказал, что работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена.