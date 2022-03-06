Путин сообщил, что приостановка спецоперации на Украине возможна только в случае прекращения Киевом боев

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приостановка специальной военной операции по защите жителей Донбасса возможна только в случае прекращения Киевом боев.
«Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России»,- передаёт пресс-служба Кремля.
В России надеются, что во время планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии.
Ранее Путин рассказал, что работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена.