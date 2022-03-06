Сервисы SamsungPay и SberPay будут недоступны для карт Visa и Mastercard с 10 марта

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6 марта 2022, 17:12

Сбер, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Сбербанк» сообщил, что сервисы бесконтактной оплаты SamsungPay и SberPay будут недоступны для приостановивших в России работу карт Visa и Mastercard. Карты продолжат работать в стране как обычно до истечения срока их действия.

«Ограничения коснутся сервисов токенизации карт Visa и Mastercard, которые работают в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay (Android NFC). При этом в настоящее время сервисы работают, ограничения вступят в действие 10 марта 2022 года»,- говорится в Телеграм-канале финансовой организации.

В Сбербанке отметили, что все электронные кошельки на картах «Мир» продолжат работать в обычном режиме. В организации добавили, что любую оплату на терминалах можно проводить с картами, выпущенными российскими банками, просто вставив карту или приложив ее бесконтактно. В банке уточнили, что сервисы ПлатиQR, SberPay (онлайн) и сервисы Системы быстрых платежей ограничения не коснутся.

Ранее сообщалось, что сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Mastercard.