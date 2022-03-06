Жителя Кемеровской области оштрафовали по новой статье КоАП о дискредитации ВС РФ

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6 марта 2022, 16:43 Источник: РИА Новости

фото: МВД РФ

Жителя Кузбасса оштрафовали за призывы принять участие в митинге против специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе мониторинга СМИ и Интернета полицейские выявили размещенное в социальной сети видео с призывом принять участие в несанкционированной акции против действий Вооружённых сил России. Автором поста оказался 49-летний житель Кемерово. В отношении правонарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

«Центральный районный суд города Кемерово рассмотрел собранные полицейскими материалы и назначил правонарушителю в качестве наказания административный штраф в размере 60 тысяч рублей»,- добавили в ведомстве.

Отмечается, что это первый в России штраф по новой статье КоАП РФ. В качестве максимальной меры наказания для физических лиц штраф составляет 100 тысяч рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что принятие нового закона о фейках было необходимо в связи с беспрецедентной информационной войной.