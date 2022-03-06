Организация «Врачи без границ» назвали гуманитарную ситуацию в Мариуполе катастрофической

Аргументы Недели → Общество 13+

6 марта 2022, 14:51 Источник: Свободная пресса

билборд в Канаде, фото: Vladimir Prycek/CTK /globallookpress.com

Международная медицинская организация «Врачи без границ» (MSF) сообщила, что оказавшийся в заложниках у украинских нацистов Мариуполь остается без воды, отопления и электричества. В городе наблюдается «гуманитарная катастрофа».

«Гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическая … Продукты кончаются, нет воды, электричества и отопления»,- цитирует слова организации «СП».

«Врачи без границ» отметили, что в городе отключён Интернет и телефонная связь, а также нанесен серьезный ущерб больницам, супермаркетам и жилым зданиям.

Ранее сообщалось, что утро 7 марта Мариуполе открыли гуманитарные коридоры. Донецкой народной республики удалось эвакуировать из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.