Губернатор Белгородской области опроверг информацию об обстреле: «На одной из улиц произошел хлопок, вспышка»

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6 марта 2022, 10:25

Вячеслав Гладков, фото: stavregion.ru/ globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночь в регионе прошла спокойно. По его словам, информация об обстреле расположенного неподалеку от украинской границы Белгорода не соответствует действительности.

«Ночь в Белгородской области прошла достаточно спокойно, за исключением происшествия в Белгороде, где на одной из улиц произошел хлопок, вспышка. Сейчас этим вопросом занимаются следственные органы, пытаются понять причину произошедшего»,- написал он в Телеграм-канале.

Гладков отметил, что 5 марта вечером появилась фейковая информация об обстреле. Губернатор добавил, что пострадавших нет, разрушений серьезных тоже.

«В нескольких местах повреждена обшивка жилого дома, но выехали аварийные службы, выехал мэр, с жильцами проговорили, все спокойны»,- резюмировал глава области.

Ранее сообщалось, что представители украинского националистического формирования «Азов» (запрещенная в Российской Федерации организация) подорвали жилой дом в городе Мариуполе.