Диетолог Соломатина посоветовала в ходе приготовления блинов заменить молоко на минеральную воду

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6 марта 2022, 08:29

блины, pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как провести Масленицу без вреда для организма. По словам специалиста, во избежание каких-либо обострений в ходе употребления блинов необходимо соблюдать меру.

Елена Соломатина порекомендовала во время приготовления блинов не лить масло на сковородку, а просто ее смазывать. Кроме того, диетолог в беседе с RT призвала заменить молоко минеральной водой, а в белую муку добавлять цельнозерновую.

Эксперт посоветовала использовать в качестве начинки овощи и рыбу. Для компенсации возможного повышения уровня глюкозы в крови от сладкого блина, Соломатина порекомендовала съесть легкий салат.