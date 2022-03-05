Южноуральский парламентарий Сергей Буяков: «Спецоперация принесет мир»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

5 марта 2022, 14:20 Татьяна Михайлова Источник: МК-Челябинск

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Народный избранник подчеркивает, что Россия защищает свой суверенитет.

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков поделился с корреспондентом «МК-Челябинск» своим мнением по поводу спецоперации на Украине.

Парламентарий назвал меру своевременной и отметил, что Россия защищает русскоязычное население Украины и свой суверенитет. Сергей Буяков также добавил, что спецоперация принесет мир жителям обоих государств.

Как ранее писал сайт «Аргументы Недели – Челябинск», с этим мнением солидарны и другие южноуральцы. В частности, взгляды Сергея Буякова разделяет депутат ЗСО Дмитрий Мешков.