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Южноуральский парламентарий Сергей Буяков: «Спецоперация принесет мир»

, 14:20 Источник: МК-Челябинск

Южноуральский парламентарий Сергей Буяков: «Спецоперация принесет мир»
Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Народный избранник подчеркивает, что Россия защищает свой суверенитет.

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков поделился с корреспондентом «МК-Челябинск» своим мнением по поводу спецоперации на Украине.

Парламентарий назвал меру своевременной и отметил, что Россия защищает русскоязычное население Украины и свой суверенитет. Сергей Буяков также добавил, что спецоперация принесет мир жителям обоих государств.

Как ранее писал сайт «Аргументы Недели – Челябинск», с этим мнением солидарны и другие южноуральцы. В частности, взгляды Сергея Буякова разделяет депутат ЗСО Дмитрий Мешков.

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