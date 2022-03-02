Южноуральский парламентарий Дмитрий Мешков: «Это миротворческая операция»

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2 марта 2022, 16:59 Алексей Антонов Источник: Губерния

Фото: группа в социальной сети «ВКонтакте» Сосновского МО партии "Единая Россия"

Народный избранник прокомментировал ситуацию на Украине.

В своем обращении к жителям региона депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Мешков пояснил основные задачи проведения спецоперации. Основные тезисы заявления парламентария опубликовала "Губерния".

Дмитрий Мешков подчеркнул, что спецоперация имеет две цели. Первая – наладить мирную жизнь на Донбассе, вторая – защитить Россию от угроз на ее границах.

"Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права", – убежден депутат.

Парламентарий напомнил землякам, что Президент РФ Владимир Путин призвал военные силы Украины сложить оружие, а министр обороны России Сергей Шойгу дал распоряжение с уважением относиться к украинским военнослужащим и создать безопасные коридоры для тех из них, кто сложил оружие.