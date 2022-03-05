В России выявили более 86,7 тысячи новых случая коронавируса

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5 марта 2022, 13:02

медик, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 16 861 793 человека. За весь период умерли 355 537, выздоровели - 14 418 916.

«За последние сутки в России выявлено 86 769 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 9 295 человек, на 5,6% меньше по сравнению с 4 марта. Зафиксировано 750 летальных исходов … полностью выздоровели 155 725 человек»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Свердловской области - 4 802, Самарской области - 3 576, Санкт-Петербурге - 3 481, Республике Башкортостан - 3 242 и Нижегородской области - 3 009.