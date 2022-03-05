Врач Лысенко: о полной ликвидации коронавируса пока говорить нельзя

Главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко заявила, что говорить о ликвидации новой коронавирусной инфекции пока рано, поскольку она до конца не изучена.
«Мы считаем, что рано или поздно COVID-19, безусловно, не будет таким агрессивным, он будет управляемым. Сказать о полной ликвидации, я думаю, нам какое-то время не придется, потому что это новый вирус»,- пояснила медик.
Лысенко отметила, что лучший возможный вариант развития ситуации с коронавирусом – сезонность заболевания. Также врач выразила уверенность, что инфекционный процесс будет управляемым при массовой вакцинации, которая приведет к формированию коллективного иммунитета. Она добавила, что в таком случае количество зараженных будет невелико.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье отменили QR-коды о вакцинации.