Врач Лысенко: о полной ликвидации коронавируса пока говорить нельзя

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5 марта 2022, 10:39 Источник: Известия

медик, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко заявила, что говорить о ликвидации новой коронавирусной инфекции пока рано, поскольку она до конца не изучена.

«Мы считаем, что рано или поздно COVID-19, безусловно, не будет таким агрессивным, он будет управляемым. Сказать о полной ликвидации, я думаю, нам какое-то время не придется, потому что это новый вирус»,- пояснила медик.

Лысенко отметила, что лучший возможный вариант развития ситуации с коронавирусом – сезонность заболевания. Также врач выразила уверенность, что инфекционный процесс будет управляемым при массовой вакцинации, которая приведет к формированию коллективного иммунитета. Она добавила, что в таком случае количество зараженных будет невелико.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье отменили QR-коды о вакцинации.