В Подмосковье с 4 марта отменят QR-коды для посещения мероприятий и культурных учреждений

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3 марта 2022, 17:59

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Московской области с 4 марта отменяются QR-коды о вакцинации против новой коронавирусной инфекции на посещение массовых мероприятий и культурных мест. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Воробьевым.

В документе говорится, что 4 марта отменяются QR-коды на посещения мероприятий, общепита и культурно-развлекательных учреждений.

При этом жителей Подмосковья призывают соблюдать социальную дистанцию, масочный режим. Организации просят не приспускать в помещения людей без индивидуальных средств защиты.

Кроме того, самоизоляция для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями носит теперь рекомендательный характер.

Ране сообщалось, что в связи со снижением заболеваемости коронавирусом с 3 марта в Москве прекращается применение системы QR-кодов.