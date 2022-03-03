Мэр Москвы Собянин сообщил об отмене QR-кодов

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3 марта 2022, 09:55

QR-код, Christopher Tamcke/ www.imago-images.de

Московский градоначальник Сергей Собянин сообщил в четверг, 3 марта, об отмене системы QR-кодов в столице. Чиновник отметил, что сделано это на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.

«Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», − приводит слова московского мэра Агентство «Городских новостей Москва».

Собянин уточнил, что с сегодняшнего дня в Москве прекращается применение системы QR-кодов. Вместе со снятием обязательной маркировки отменяют все ограничения на посещение театров, музеев, объектов общественного питания. Столица может организовывать культурные, развлекательные, зрелищные мероприятия.

Всего лишь рекомендацией остаётся домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Накануне стало известно, что администрация Санкт-Петербурга приняла решение с 4 марта отменить требование обязательного предъявления QR-кодов горожанами и приезжими.