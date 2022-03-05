РИА Новости: Samsung в ближайшее время возобновит работу в России в обычном режиме

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5 марта 2022, 12:10 Источник: РИА Новости

фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в южнокорейской компании Samsung сообщили, что продукцию начнут поставлять в Россию в обычном режиме, когда решат проблемы с доставкой.

Собеседник пояснил, что в ближайшее время Samsung возобновит свою работу в обычном режиме. По его словам, сейчас компании необходимо найти решение по восстановлению поставок в Россию. Он уточнил, что сервисное обслуживание производится в полном объеме, также продолжается поддержка приложений и сервисов.

Ранее сообщалось, что Samsung временно приостановила поставку всех товаров, в том числе телефонов и чипов, в Россию из-за ситуации на Украине.