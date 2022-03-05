Samsung приостановит поставки телефонов в Россию

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5 марта 2022, 07:45 Источник: РИА Новости

фото:Thiago Prudencio/Keystone Press Agency /globallookpress.com

Samsung приостанавливает поставку всех товаров, в том числе телефонов и чипов, в Россию из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении южнокорейской компании.

В материале сказано, что Samsung «пристально следит за сложной ситуацией».

Компания подтвердила РИА Новости, что приостанавливает поставки продукции «в связи с текущими геополитическими событиями».

Yonhap News со ссылкой на источник сообщило, что Samsung приняла данное решение из-за невозможности отправлять товары в Россию. Заводы компании в РФ пока функционируют в штатном режиме, но если перебои с поставками затянутся, то могут возникнуть проблемы в их работе, пояснил собеседник.

Также из‑за экономических, логистических и «других практических» вызовов временно прекращены торговые отношения между японской компанией Panasonic и РФ.

Кроме того, о приостановлении своей деятельности в России объявила американская компания Microsoft.