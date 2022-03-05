Искусственные языки Дж. Р. Р. Толкина

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5 марта 2022, 11:30 Дарья Урбанская

Языки, которые были специально созданы людьми, уже несколько столетий притягивают все больше и больше внимания. В основном они должны использоваться для преодоления трудностей в коммуникации и помощи налаживания отношений между разными странами. Пока большого успеха в этой сфере не удалось добиться, хотя такие языки как эсперанто, валапюк, логлан и другие, разработаны и имеют свой алфавит и грамматику, но не применимы в разговорной и письменной речи.

Искусственные языки нашли свое место не только в реальном мире, но и в мире фэнтези. Ярким примером является вселенная, созданная британским лингвистом и философом Джоном Рональдом Руэлом Толкином.

Немного об авторе – Дж. Р. Р. Толкин родился 3 января 1892 года в Блумфонтейне, Южная Африка. Спустя несколько лет их семья вернулась в Лондон. Они были бедны, но это не помешало писателю получить хорошее образование. С детства его мать Мэйбл Толкин (в девичестве Саффилд) привила ему любовь к ботанике. Более того, он увлекался древнеанглийской поэзией. После смерти Мэйбл образованием юного Толкина занялся священник Френсис Морган, который развил интерес юноши к филологии. Все его увлечения повлияли и отразились в его творчестве.

В 1911 году он начал свое обучение в Оксфордском университете, но через три года началась Первая Мировая война, куда Джон Толкин записался добровольцем (хотя он вступил в ряды военнослужащих только в 1915 году после получения ученой степени). Через год он тяжело заболел и ушел в запас.

Во время Второй Мировой войны Толкина пригласили служить в криптографическом департаменте министерства иностранных дел в случае чрезвычайного положения.

В 1945 году он стал профессором английского языка и литературы в оксфордском Мертон-Колледже. Кроме того, в 1954 году Толкин получил почётную ученую степень от Национального университета Ирландии.

В 1948 году Толкин закончил работу над культовым произведением «Властелин колец». Именно для этого романа он разработал три языка: Квенья, Синдарин и Кхуздул. Это только малая их часть, так как про другие нам известно немного.

Идеей создания новых языков Дж. Р. Р. Толкин загорелся еще в детстве, в то время была придумана основа эльфийских языков.

В этой статье мы расскажем только про три языка, которые были упомянуты ранее, так как они обладают развитой грамматикой и фонетикой, а некоторые из них употребляются даже в реальной жизни.

Начнем с Квенья – один из эльфийских языков. Он был создан в 1915 года на основе финского, грамматику и фонетику он позаимствовал в латыни и греческом языке. Квенья вышел из употребления и стал «эльфийской латынью», как называл его сам Толкин. В наше время на этом языке выпускается несколько журналов, были защищены диссертации и даже велось изучение в нескольких школах.

Квенья легла в основу Синардина – основный язык общения в Средиземье. Они имеют одинаковую двойственную систему письменности – рунический кирт и алфавитный тенгвар, в их основу так же легла латынь, а точнее ее алфавит. В основу Синардина лег кельтский язык. Его история началась в 1915 году, тогда Джон Толкин создал Голдогрин (гномий язык), была прописана его грамматика. В 1925 году писатель начал обновлять его грамматику и лексику, язык стал называться Нолдорин (слово из Квенья). К 1930 году он подвергся новым изменениям и стал называться «новым Нолдорином». В то же время Толкин начал создавать наречия илькорин, наречия эльфов Третьего Рода, которые остались в Белерианде.

Таким образом, такое долгое преобразование языка привило к Синардину и его ответвлениям.

Интересный факт, в наше время этот язык добавлен в Яндекс Переводчик и любой человек может писать на эльфийском.

Последний язык, которым мы сегодня рассмотрим – Кхуздул – язык гномов Средиземья. Он был создан так же в 30 годы XX века, но в отличие от других языков он не имеет хорошо развитой грамматики. Кроме того, записей Толкина об этом языке не так много, хотя есть слухи о том, что в черновиках есть полная грамматика, но она не опубликована.

Языки Толкина невероятно разнообразны и интересны, каждый из них имеет особую структуру, грамматику, фонетику и лексику. Это настоящие языки, которые применимы даже в реальной жизни и пользуются большой популярностью у любителей творчества Дж. Р. Р. Толкина, а также лингвистов и философов, которые занимаются изучением искусственных языков.