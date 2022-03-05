Хабаровские ветераны поддержали Владимира Путина

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

5 марта 2022, 11:57

Ветераны Хабаровска в ходе круглого стола подписали резолюцию, поддерживающую президента РФ Владимира Путина. Во время мероприятия были обсуждены нынешние события в Украине и на территории Донецкой и Луганской народных республик.

В работе круглого стола участвовали ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие узники фашистских концлагерей, участники событий на острове Даманском, Северном Кавказе. Все руководители ветеранских ячеек единогласно согласились с положениями резолюции.



«Мы, ветераны (пенсионеры) Города воинской славы — Хабаровска, участники заседания круглого стола выражаем глубокое сожаление по поводу гибели и получения ранений истинных патриотов нашей великой России, с честью и достоинством выполняющих свой воинский долг. Долг, связанный с очищением от влияния нацистской идеологии и демилитаризации территории Украины в ходе действий спецоперации, обеспечивающей безопасность РФ от угрозы военных действий со стороны "Империи лжи". Полностью поддерживаем решение Президента РФ, командования силовых структур России.



Требуем от политического руководства Украины:



— немедленного, полного и безоговорочного прекращения боевых действий националистических сил и проведения денацификации Украины, очищения от влияния нацистской идеологии, реализации мер направленных на устранение угроз для России;

— предоставление возможности гражданскому населению беспрепятственно покинуть зону ведения боевых действий. Прекратить использование националистическими формированиями мирных жителей в качестве живого щита. Немедленно прекратить доступ на территорию Украины наемников".



Участники заседания круглого стола самым решительным образом осуждают действия националистических вооружённых формирований. Выражаем полную поддержку действий Главнокомандующего РФ по защите мирного населения Украины, обеспечения условий для оказания помощи пострадавшим и соблюдения норм международного гуманитарного права. Призываем все здравомыслящие силы Украины остановить бессмысленное кровопролитие, вернуть украинских военнослужащих домой, не мешать гражданскому населению Украины в принятии самостоятельных решений по искоренению нацизма и национализма», - сказано в резолюции.



Кроме того, ветераны запланировали ряд уроков мужества в образовательных учреждениях, а также проведение разъяснительных бесед в трудовых коллективах.