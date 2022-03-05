Компания Heineken приняла решение приостановить экспорт пива в Россию

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5 марта 2022, 09:58 Источник: РИА Новости

вечеринка, фото: pexels.com

Нидерландская компания Heineken временно приостановила экспорт пива в Россию. Об этом субботу, 5 марта, сообщили в пресс-службе организации.

«Концерн Heineken объявил о приостановке экспорта пива в Россию»,- отметили в компании.

В Heineken уточнили, что все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов.

При этом концерн намерен приостановить новые инвестиционные проекты в России.

Также 4 марта датская пивоваренная компания Carlsberg (Kronenbourg, Holsten, Tuborg, Kronenbourg, 1664, Baltika и др.) приняла решение прекратить новые инвестиции и поставки пива в Россию.

Ранее сообщалось, что Samsung приостанавливает поставку всех товаров в РФ, в том числе телефонов и чипов/