Полковнику Бернгарду присвоили звание Героя России за выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине

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5 марта 2022, 07:59

флаг России, фото: pixabay.com

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что указом президента РФ Владимира Путина звание Героя России присвоено командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду.

«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины»,- написала глава региона в Телеграм-канале.

Кожемяко отметил, что подразделение Бернгарду «успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство». Губернатор добавил, что военнослужащий несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. По его словам, полковника помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира.

«Наши морпехи всегда отличались смелостью и умением»,- заключил он.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову посмертно.