Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Гаджимагомедову посмертно

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3 марта 2022, 20:52 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову посмертно. Военнослужащий во время специальной военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.

Путин отметил, что в бою Гаджигамомедов уверенно командовал своими бойцами и берег подчиненных как настоящий командир. По словам главы государства, получив тяжелое ранение, старший лейтенант сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Президент добавил, что военнослужащий пошел на такой шаг, поскольку понимал, с кем имеет дело – «с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают».

Ранее Путин рассказал о выплатах семьям погибших и раненых военных при спецоперации на Украине.